تمكّنت فرق الدفاع المدني بالأحساء، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق في منزل، نتج عنه 5 إصابات.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنّ الحريق نتج عنه 5 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.”
وكانت فرق الدفاع المدني بجازان تمكّنت أمس الثلاثاء، من إخماد حريق في منزل، نتج عنه 4 إصابات.
والجدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني، دائمًا ما تبذل الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون إصابات.
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