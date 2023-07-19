تمكّنت فرق الدفاع المدني بالأحساء، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق في منزل، نتج عنه 5 إصابات.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنّ الحريق نتج عنه 5 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.”

وكانت فرق الدفاع المدني بجازان تمكّنت أمس الثلاثاء، من إخماد حريق في منزل، نتج عنه 4 إصابات.

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني، دائمًا ما تبذل الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون إصابات.