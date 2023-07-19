أثار السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من تشيلسي، إعجاب الجماهير بمستواه البارز خلال معسكر الراقي المقام حاليًّا في النمسا.

وكشف مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عن تصدّيًا رائعًا لميندي على مرتين، حيث تصدّى لتصويبة قوية في المرة الأولى لترتد الكرة منه وتسقط أمام لاعب آخر الذي حاول تسديدها في الشباك ولكن النجم السنغالي أنقذها بقدمه، في رد فعل رائع وسريع.

وكان الأهلي قد أعلنت مؤخرًا عن تعاقده الرسمي مع ميندي لمدة 3 مواسم، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى عام 2026، مقابل حصول تشيلسي الإنجليزي على 17 مليون جنيه إسترليني.

وتوج ميندي سابقًا مع تشيلسي بـ3 ألقاب متمثلة في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ليحصد بعدها جائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2021.