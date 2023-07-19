تألقت الفنانة فتحية يحيى حسن، الشهيرة باسم” توحة” فنانة الحجاز الأولى؛ وصاحبة أغنية أشر لي في آخر ظهور لها، حيث بدت عليها ملامح الكبر، وذلك أثناء تكريمها من قبل الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

من أشهر أغاني فنانة الحجاز الأولى، أشر لي بالمنديل حيث اشتركت في زفة نوره بنت الفنان محمد عبده باغنيتين لها، كما تعاونت مع الكثير من الفنانين من جيلها وغير جيلها، مثل سامي إحسان ومحمد عبده وابتسام لطفي وعتاب.

ولدت توحة في مدينة الإحساء لعائلة فنية حيث كان والدها مطرباً، وشقيقها كان كاتباً وشاعراً غنائياً، ووالدتها ناقدة فنية، ثم انتقلت إلي مكة وهي في عمر السادسة بعد أن عين والدها في وزارة المالية.

توفي والدها وهي في12 من عمرها، وبعد وفاة والدها انتقلت العائلة لمدينة جدة ثم انتقلت إلي القاهرة، فدرست الفن ، وتعلمت أسرار الموسيقى، والمقامات، وأصول العزف. وتعتبر من الرعيل الأ‌ول من الفنانات السعوديات .

سجلت بعض الأ‌غاني على أسطوانات وكانت تجيد العزف على العود، ولحنت بعض أغانيها كما أنها كتبت كلمات بعض أغانيها، كما لحن لها الموسيقار طارق عبد الحكيم والفنان القدير فوزي محسون، امتدت رحلتها الفنية حوالي نصف قرن اشتهرت بلقب أم كلثوم الأغنية السعودية، حيث التقت بأم كلثوم مرتين.

لم تحصل الفنانة توحة علي التعليم الكافي لعدم توفر المدارس في ذلك الوقت، حيث تعلمت الكتابة من والدها، والقراءة وحفظ القرآن من والدتها، في عمر 14 عام أنتقلت مع أخيها إلي مصر، وعاشت في مصر أربعة أشهر.

يذكر أن منزل الفنانة الشعبية “توحه” قد تعرض للحريق والتهمت النيران كل ممتلكاتها وأرشيفها الفني بالكامل.