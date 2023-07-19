ظهر علم المملكة بجانب علم دولة الإمارات الشقيقة في أعلى طائرة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحظة وصوله إلى جدة للمشاركة في ⁧القمة الخليجية مع C5⁩.

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، إلى جدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله.