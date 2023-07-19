رافق وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان وزير الاستثمار خالد الفالح في جولة خلال تفقدهما لناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة الإسلامي .

واستمع الوزيران لشرح أحد القائمين على الناقلة وسط أجواء من البهجة، ليتم بعدها التقاط الصور التذكارية لهما مع بعض المسؤولين اليابانيين، بحسب الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اتفق مع ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، على التعاون في تبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون بما يضمن التنويع الاقتصادي لكلا البلدين، مع ضمانات لحصول اليابان على النفط اللازم لها من منطقة الشرق الأوسط.