في حادثة مريبة، قام أمريكي ببيع جماجم وأعضاء أجساد أصدقائه المتوفين في سوق افتراضي على «فيسبوك».

وحدد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بقايا بشرية بما في ذلك ما يقرب من 40 جمجمة بشرية وأحبال العمود الفقري وعظام أفخاذ وعظام أوراك داخل شقة المتهم

وقالت الشرطة أنه «تم تزيين الجماجم حول الأثاث (المنزلي)» وإن إحداها كانت ملفوفة بغطاء رأس كما وجدوا أخرى في سرير المتهم ، كما عثر الوكلاء أيضًا على حقيبة كلية الطب بجامعة هارفارد في المنزل.

واتهم نوت بحيازة سلاح ناري من قبل شخص محظور بعد أن عثرت الشرطة على بندقيتين ومسدس وعشرات من مخازن AK-47 ومواد لصنع القنابل.