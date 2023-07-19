رفض نادي ليفربول الإنجليزي، فكرة رحيل جناحه الكولومبي لويس دياز، صاحب الـ26 عامًا ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى دوري روشن.

وكان الهلال قد أبدى استعداده لدفع 50 مليون يورو لضم الكولومبي لويس دياز إلي صفوفه، لكن صحيفة “جارديان” البريطانية أشارت إلى أن نادي ليفربول ليس لديه رغبة في الاستغناء عن اللاعب الكولومبي لويس دياز .

كما أكدت صحيفة” ذا أثيلتيك “ البريطانية ، اليوم ، في تقرير لها ، أن النادي الإنجليزي غير مهتم بفكرة بيع دياز ، وأنه سيرفض أي عروض من جانب الهلال لضم الكولومبي لصفوفه .

ويقوم ليفربول حاليًا بعملية إحلال وتجديد داخل صفوفه، لتعويض الموسم الماضي الذي شهد عدم تحقيق الريدز لأي إنجاز يُذكر .