استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وكان عدد من قادة الدول قد وصلوا اليوم إلى المملكة، ومنهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء التشاوري تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور والتكامل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وسيعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القمة الأولى مع قادة دول آسيا الوسطى الخمس المعروفة بمجموعة سي 5 بعد اللقاء التشاوري.

#فيديو | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يستقبل أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اللقاء التشاوري الثامن عشر.#اللقاء_التشاوري_الخليجي#واس pic.twitter.com/PU0zXd530a — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2023