بات اللاعب المصري إمام عاشور، حديث الساعة، بعدما كان قد اقترب من ترك كرة القدم، ليصبح حاليا أهم صفقة في كرة القدم المصرية من بوابة الأهلي.

وحسم الأهلي المصري وميتيلاند الدنماركي نادي عاشور السابق الأمر وأعلنا انتقال اللاعب رسميا إلى القلعة الحمراء.

وأوضح الأهلي أن إمام عاشور انضم إلى الفريق لمدة 5 سنوات قادمة لينتهي عقده في 2028.

وكانت أزمة نشبت سابقا بين إمام عاشور والأهلي عندما لعب مباراة مع فريق الشباب في الزمالك ضد غريمه التقليدي الأمر الذي جعل الأخير يتقدم بشكوى ضده وقرر اتحاد الكرة إيقافه لعدة مباريات.

يذكر أن الزمالك قد قرر تجديد تعاقد اللاعب السابق للفريق لمدة 5 مواسم في عام 2021 إلا أن اللجنة لم توثق العقد الجديد في اتحاد الكرة خلال المدة المحددة للتوثيق، ليصبح العقد كأن لم يكن.

وانتقل عاشور إلى صفوف ميتيلاند قادمًا من الزمالك المصري في صفقة قيمتها 3 مليون دولار.