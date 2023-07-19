دار حديث أخوي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اليوم الأربعاء، و أمير قطر تميم بن حمد.

وتبادل ولي العهد وأمير قطر أطراف الحديث، وذلك على هامش استقبال ولي العهد لرؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وتنطلق في جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول وسط آسيا الخمس وهي أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى قرغيزستان وكازاخستان.

وتبحث القمة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول.