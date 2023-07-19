تألقت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى بن الحسين برقصة مدهشة وفريدة من نوعها يوم زفاف نجلها ولي العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة.

وتميز رقص الملكة رانيا بالجمال والرقة والسعادة، ويعتبر درس في الأناقة والتفرد وفن الانسجام والتعبير، حيث شاركت العروس الرقص وسط رقة بسيطة في الحركات لتبادل مشاعر السعادة معها.

ويذكر أن حفل زفاف ولى العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة أقيم بقصر زهران، فى حضور الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا، حيث استقبلا ضيوفهما من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات، بمرافقة معزوفات موسيقى القوات المسلحة، وفقاً لما ذكره موقع مجلة “فوج”.