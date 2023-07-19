كشفت مصادر استقرار مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على بديل رياض محرز حال رحيله.

وأشار جوارديولا أن رافينيا لاعب برشلونة هو الخيار الأمثل لتعويض محرز.

وأفادت مصادر بأن اللاعب الجزائري الدولي بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز خضع للكشف الطبي الثلاثاء؛ استعداداً للانتقال إلى صفوف الأهلي.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 32 عاماً خاض بقميص مانشستر سيتي 47 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل 15 هدفًا، وصنع 12 خلال 3068 دقيقة لعب، وكان الأهلي قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية الجارية تعاقده مع حارس المرمى إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو.