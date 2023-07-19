أمرت محكمة جنح مستأنف الهرم المصرية، اليوم ، الأربعاء، باستئناف حبس اللاعب الزمالك السابق إسلام جابر سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي، إلى 26 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم في وقت سابق اللاعب، ، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، و إلزامه بالمصاريف لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي.

يُذكر أن سيدة تبلغ من العمر 34 سنة قدمت بلاغًا رسمي لقسم شرطة الهرم ضد اللاعب إسلام جابر بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقة الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.