أصدرت محكمة الأندلس العليا ، اليوم ، الأربعاء ، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ألميريا بحق اللاعب الإسباني سانتي مينا ، وحكمت عليه مرة أخرى بالسجن أربع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض علي مينا في يونيو 2017 بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ، لكن تم الإفراج عنه بعدها دون كفالة ، وقضت المحكمة في مايو الماضي بسجنه 4 سنوات .

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن الاستئناف رفض اتهامات مينا للضحية بأنها زورت الحقائق ، وأنها تريد تعويضًا كبيرًا ، قبل أن يؤكد الاستئناف أن شهادة النيابة بدت ذات مصداقية ، وأنها أضافت إليها حقائق جديدة. بيان آخر ، وأكدت المحكمة أن الضحية لم تكن تريد المطالبة بأي نوع من التعويض.

وقررت المحكمة تخفيض الأضرار المعنوية التي لحقت بالضحية من 50 إلى 25 ألف يورو.

والجدير بالذكر أن المهاجم صاحب ال27 عامًا كان انضم إلي صفوف الشباب على سبيل الإعارة من الإسباني سيلتا فيغو لمدة عام في الموسم الماضي وكان يرتدي سابقًا قميص فالنسيا في بلده الأم.

وعرض النادي إعارته إلي أندية خارج أسبانيا أو إنهاء عقده الذي سينتهي في صيف 2024 ، إلا أن اللاعب رفض هذا الخيار .