وقعت فتاة مصرية في فخ شاب تعرفت عليه من خلال إحدى مواقع التواصل الاجتماعي “الواتساب”، بعدما أرسلت له عدة صور خاصة بها.

وتعرفت الفتاة صاحبة الـ 18 عاما على شاب يدعى “إبراهيم” يبلغ من العمر 24 عاماً، من خلال أحد الجروبات على تطبيق الواتساب، وأوهمها بالحب والزواج.

وقالت الضحية في أقوالها بمحضر التحقيقات: “أنا كنت موجودة في جروب على الواتس اب، وكان الجروب بيدخله بنات وولاد كثير تتعرف على بعض من محافظات مختلفة ومن أماكن مختلفة”.

وأضافت الضحية: “بعدها تعرفت على المتهم ومع مرور الوقت طلب مني صور خاصة وبعد ذلك بدأ يهددني بنشر تلك الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك”.

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكمها بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.