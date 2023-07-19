كشف المطرب حسن شاكوش عن أزمته مع طليقته ريم طارق، إلى أنه كان يرفض الحديث طيلة الفترة الماضية ولكن ما سمعه في حقه لا يرضي أحدا.

وأوضح شاكوش أنه في الوقت نفسه رفض الظهور في برامج تليفزيونية حتى لا يتحدث عن أزمته لأنه يرفض الحديث في حق أي فتاة أو سيدة.

وأشار شاكوش في فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “اتعرض عليا أظهر في أكثر من برنامج ولكني رفضت، وقلت مستحيل أتكلم على واحدة كانت مراتي أو مش مراتي ولا عمري جبت سيرة بنت أو غلطت في حق بنت وعارف يعني إيه المرأة المصرية وشرف المرأة المصرية، وزي ما الست ليها شرف وكرامة الراجل ليه شرف وكرامة”.

وتابع شاكوش: “أنا اتجوزت 55 يوم فقط، واللي كنت هطلع أقول له وأحكي فيه عن الأزمة طليقها طلع قاله فأنا هطلع أحكي في إيه تاني؟”.

وأضاف شاكوش: “اللي اتربيت عليه واللي أهلي ربوني عليه لإني من منطقة شعبية وراجل صعيدي وما اتكلمتش مش خوف ولا ضعف ولكن علشان الإنسانة دي كانت مراتي وما ينفعش أتكلم فى حاجه تمسني أو تمسها لإني لو اتكلمت أو جبت سيرتها هتعود عليا علشان كنت في يوم من الأيام الراجل بتاعها وجوزها”.

وأردف شاكوش: “ما ينفعش الراجل يجيب سيرة مراته ورغم أبشع الألفاظ اللي سمعتها وأهلي اللي اتشتموا على السوشيال ميديا لكني كنت بقول لهم محدش يتكلم وكنت طول الفترة اللي فاتت في ضغط عصبي وفي عز المشاكل ما اتكلمتش”.