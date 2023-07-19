كشفت مصادر أن اللاعب السوري عمر السومة ينتظر توقيع المخالصة مع النادي الاهلي ليُكمل انتقاله إلى العربي القطري.

وكان السومة لعب الموسم الماضي مع العربي القطري على سبيل الإعارة من الأهلي، وخاض معه 27 مباراة في كل المسابقات وسجل فيها 27 هدفا.