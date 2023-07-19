شاركت المذيعة التركية الشهيرة فوليا اوزتورك مذيعة CNN تجربتها في تغطية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة.

وظهرت المذيعة التركية تشتكي من درجات الحرارة المرتفعة اثناء تجولها على كورنيش جدة خلال تغطيتها لمنتدى الأعمال السعودي التركي.

كما ظهرت المذيعة مرتدية العباءة تطبيقا للبروتوكول، خلال تأدية مهمتها في جدة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله استقبل في قصر السلام بجدة، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل جدة في زيارة رسمية، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.