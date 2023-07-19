شهدت محكمة الأسرة المصرية دعوى خلع جديدة، أقامتها زوجة شابة ضد زوجها بعد عامين من زواجها، وقالت المدعية في صحيفة الدعوي إنها تشعر بالخطر على نفسها وطفلها بسبب تصرفات زوجها المريبة .

وقالت المدعية التي لم تتجاوز الخامسة والثلاثون ، أنها لم تشعر بالاستقرار والأمان مع زوجها خلال فترة الزواج بسبب رد فعله العنيف و قراراته السريعة ، مضيفة أنها تركت مسكن الزوجية عدة مرات خلال أول عامين زواج، وقررت في أخر مرة عدم العودة مرة ثانية بعد أن شكك في نسب ابنه.

استكملت حديثها: « جميع تصرفاته غير طبيعية ، بيكلم نفسه ، غسل يده المتكرر قبل الأكل ، واكتشفت أنه كان مصابًا باضطرابات نفسية قبل الزواج وتم علاجه عند أحد الأطباء النفسيين.

وأضافت: « أنه أخذ من هاتفي صور لوالدتي في منزلها بملابس النوم ، وأصبح يهددني بنشر الصور الخاصة بوالدتي على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنه اتهم والدتي في شرفها من قبل .

وأنهت المدعية حديثها بأنها أبلغت والده بما حدث ، وقام علي الفور بمسح الصور الخاصة بأمي من علي هاتفه المحمول ، وأصدرت محكمة الأسرة بعد الانتهاء من نظر الدعوي حكمًا بقبولها و خلع المدعية من المدعي عليه .