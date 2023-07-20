تمكن النادي الأهلي المصري مساء اليوم من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بعد تعادله مع فريق حرس الحدود في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وكان الشوط الأول قد شهد تعادل الفريقين سلبيا دون أي أهداف، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب الأهلي محمود كهربا هدفا في الدقيقة 71.

وتمكن حرس الحدود من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 80 من خلال اللاعب خالد عبدالفتاح، لتنتهي المباراة بتتويج الأهلي بلقب الدوري.