أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض مُمثلة في قسم استقطاب الكفاءات عن توفر وظائف في مجالي إدارة الفعاليات والبحث القضائي.

وأوضحت الهيئة أن المسميات المتوفرة هي

1- أخصائي أول – إدارة الفعاليات:

– القيام بتخطيط أعمال الفعاليات والمراسم الرسمية بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المعتمدة وطبيعة الأنشطة والفعاليات وتوقعات الجهات المشاركة

2- باحث – القضايا:

– دراسة الأعمال الواردة للتمثيل القضائي من مخالفات وإهمال متعلقة بالأوقاف العامة أو الخاصة أو المشتركة والإعداد لتمثيل الهيئة أمام الجهات العدلية بالمملكة.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن ولمعرفة شروط أكثر من خلال :هنا