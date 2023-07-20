تستعد الهيئة السعودية لـ المواصفات والمقاييس والجودة، لإطلاق خدمة الفحص الفني المتحرك للمركبات قبل نهاية 2023.

ويأتي ذلك في خطوة، للتسهيل على المواطنين، وتقديم تجربة استثنائية خلال عمليات فحص المركبات، حيث وافقت اللجنة التنفيذية الدائمة للفحص الفني الدوري على ترخيص 15 موقع فحص فني دوري متحرك تمهيداً للإطلاق الرسمي لهذه الخدمة والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن مركز سلامة المركبات والفرق الفنية، ستتولى خلال الفترة المقبلة إجراءات مرحلة التأهيل اللاحق للجهات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية الدائمة للفحص الفني الدوري، لضمان كفاءة تلك الجهات في توفير مستويات عالية الجودة من الخدمة.