تنازل المهاجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الاهلي السابق عن مستحقاته بعد قضائه لـ 8 سنوات في اسوار قلعة النادي.

وذكر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الشخصي بتويتر :” الأسطورة عمر السومة يتنازل عن مليون ونصف المليون دولار من مستحقاته للنادي الأهلي تقديراً وحباً واحتراماً لمشواره الكبير مع الملكي بعد توقيع مخالصة مالية نهائية “.

يذكر أن نادي العربي القطري على بعد خطوات لضم المهاجم.