ظهرت الكوبرا العربية في أحد شلالات جبال ‎الفقرة غرب ‎المدينة، وتعتبر من أخطر و أشرس الثعابين السامة بالمملكة، حيث أن سمها قاتل و يهاجم الجهاز العصبي و تبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70كجم حوالي 15-20 ملجم.

ويطلق عليها اسم Egyptian cobra في الدول الأجنبية، أما في الدول العربية تعرف باسم الكوبرا العربية، والاسم العلمي لها Naja haja arabicus، أما الاسم المحلي يسمى في المنطقة الجنوبية باسم الثعبان، ام حوة، الحنش.

ويتمثل وصف الكوبرا في أنها من ثعبان مميز بقلنسوته العريضة وقدرته على رفع جسمه عن الأرض، وهو ثعبان طويل نسبيا وقد يصل طوله إلى المترين يميل لونه إلى البني المصفر من الناحية الظهرية، أما البطنية فتميل إلى اللون الأصفر.

ويعود موطن الكوبرا في مناطق الوديان وقرب السدود والتجمعات المائية و المزارع، وتنتشر بشكل عام في المناطق الجنوبية والغربية من المملكة.