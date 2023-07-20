تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تنفيذ 30 برنامجاً تدريبياً عن بُعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية خلال إجازة الصيف.

وستطلق البرامج التدريبية خلال الفترة من : 12-22 / 1 / 1445هـ بمعدل يومين تدريبيين لكل برنامج، وبواقع 10 ساعات تدرييية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وستشمل البرامج التدريبية القيادة والإدارة والإشراف التربوي والحاسب الآلي والتقنية والتقويم التربوي والمناهج وطرق التدريس والاختبارات الوطنية والدولية والتثقيف المهني والمقررات الجديدة والموهبة والإبداع.

يذكر أن البرامج ستبث عبر منصة ويبكس، وستصل الدعوات للمسجلين عبر البريد الإلكتروني لمنصة مدرستي.‏