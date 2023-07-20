كشفت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، عن أول التحديثات لتطبيق “ثريدز” للتدوين النصي، والذي يشمل ميزات وإضافات جديدة تثري من تجربة المستخدم.

وقال كبير مبرمجي منصة “إنستغرام” المرتبطة بالتطبيق، أن التحديث يتوفر حالياً لمستخدمي “ثريدز” على أجهزة “أيفون”، لافتًا إلى أن علامة التبويب الجديدة الخاصة بالمتابعة هي الأبرز ضمن الميزات الجديدة.

وأفاد أن الميزات تشمل أيضاً؛ إضافة زر الترجمة لقراءة النص بلغات أخرى، وإصلاح الأخطاء البرمجية، وتحسين التحميل، والاشتراك في الحسابات دون متابعتها.