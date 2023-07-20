أوضح العضو الذهبي في نادي الشباب، الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، أن العملية الانتخابية لرئاسة مجلس الإدارة بطيئة، لافتًا أن هذا الأمر يعوق حسم ملف التعاقدات بسبب عدم توافق المرشحين.

وأوضح أن دخول خالد الثنيان وقائمته كان مفاجأة غير متوقعة، وعطّل كافة مصالح النادي العاصمي.

وقال بن عبدالعزيز في تصريحات خاصة :” أن دور الجماهير الشبابية مهم في رسم خارطة الطريق لمستقبل النادي، وهي حريصة ومهتمة بمعرفة كل ما يتعلق بمستقبل ناديها في واحدة من أصعب الفترات في تاريخ النادي، لذلك يجب توضيح كافة الأمور”.

وأضاف: “كنا كأعضاء ذهبيين متفقين على المرشح محمد المنجم بعد أن قررنا انسحاب ناصر الكنعاني وعبد العزيز المالك “أعضاء ذهبيين” من سباق الرئاسة، إلا أن دخول خالد الثنيان غير المتوقع غيّر المعادلة، وكان سبب رئيسًا في تعطيل كافة مصالح النادي، لأن فترة الانتخابات توافق أهم فترة انتقالات في تاريخ الدوري وهي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023”.

وتابع: “كنا نأمل أن تنتهي قصة كرسي الرئاسة بالتزكية لنتفرغ جميعًا لدعم الرئيس الجديد وبناء الفريق الأول لكرة القدم في واحدة من أهم فترات الانتقالات في الأعوام الأخيرة، في ظل دعم القيادة الحكيمة غير المسبوق من خلال وزارة الرياضة وبرنامج استقطاب اللاعبين”.

وأفاد بأن طول فترة الترشح لرئاسة النادي التي يتخللها أيام للتقدم ثم أخرى للطعون ثم الاقتراع وغيرها من الإجراءات التي تطيل مدة اختيار الرئيس تعرقل كل محاولاتنا لبناء فريق يضاهي الأندية المنافسة.

وأشار الأمير عبد الرحمن إلى تعاون الوزارة وقربها من المشهد الشبابي رغم صعوبة الموقف، قائلاً: “لا شك أن الوزارة قريبة وحريصة ومبادرة لمحاولة الانتهاء من احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، لكن الميزانية الموضوعة للنادي لا تتوافق مع طموحات الجماهير.

وواصل : “الإجراءات تسير ببطء محرج لنا أمام جماهيرنا الغالية، الذين نتقبل نقدهم المحق وشعورهم بالخذلان من الجميع، وهو شعور مبني على معطيات منطقية لأنهم غير مطلعين على سير المفاوضات في واحدة من أصعب الفترات التي يعيشها النادي.

وعند سؤاله عن ضيق الوقت لملف التعاقدات، وهل مفاوضات المهاجم الإسباني “موراتا” والبلجيكي “كراسكو” صحيحة، أجاب: “نعم رفعنا اسم موراتا للجهة المعنية، وبانتظار إغلاق هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن، وفيما يخص كراسكو فالرغبة كبيرة وواضحة من اللاعب للانضمام إلى الشباب ومشروعه الكبير في المستقبل القريب.

واختتم الأمير عبد الرحمن برسالة أخيرة إلى جماهير الشباب قائلًا: “لقد عشنا سويًا فترة صعبة في الأيام الماضية، تعلمون أسبابها، ونأمل أن نخرج منها بأقل الأضرار، ونلتفت لمستقبل نادينا العاصمي العريق للعودة به من جديد إلى مكانه الطبيعي، وأولى الخطوات هي توحيد الصف والمثابرة لهدف واحد وهو الشباب أولًا”.