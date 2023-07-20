يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بالجلطة الدماغية، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة التفكير في نهج الرعاية المستمرة بشكل دائم للحفاظ على صحة المريض.

وقد يكون من الصعب تحديد الجلطة الدماغية الصغيرة، ولكن قد تشير بعض الأعراض إلى إصابتك وقد تكون الأعراض عابرة.

ومن الأعراض الأكثر شيوعاً للجلطة الدماغية الصغيرة هي:

1. عسر الكلام، وهو اضطراب لغوي.

2. عسر التلفظ، أو صعوبة جسدية عند التحدث.

3. تغيرات الرؤية.

4. الالتباس.

5. قضايا التوازن.

6. تنميل.

7. مستوى متغير من الوعي.

8. دوخة.

9. فقدان الوعي.

10. صداع شديد.

11. شعور غير طبيعي بالذوق.

12. حاسة شم غير طبيعية.

13. ضعف أو تنميل في الجانب الأيمن أو الأيسر من الوجه أو الجسم، يحدده موقع الجلطة الدماغية في الدماغ.