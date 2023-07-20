تمكنت الجهات الأمنية في الجوف، من رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول من مرتادي الأماكن العامة بشكل مباشر، كما تم رصد وضبط امرأة يرافقها طفل من الجنسية الأردنية تتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.

وأوضح الأمن العام أنه تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، ومقيمة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول بشكل مباشر من أمام المحال التجارية.

وأكد الأمن العام على ضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.