حاول وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إقناع شركة يابانية بالانتقال إلى حوض بناء السفن في رأس الخير، مستعرضاً إمكانيات المملكة الضخمة التي ستساعدهم في الاستثمار، وأنهى حديثه مازحاً الشركة اليابانية ” كل شئ مهيأ ولا ينقصكم إلا السوشي”.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة” نأمل أن نكون أكبر مصدر للهيدروجين، سواء في صورته السائلة عبر الناقلات أو عبر الأنابيب”وذلك

خلال زيارته لناقلة الهيدروجين المسال اليابانية عند رسوها في جدة

وأضاف” أننا نؤمن بإمكانية تحقيق هذه الطموحات؛ فالمملكة هي عاصمة الطاقة وسنثبت ذلك للجميع، سنكون قادرين على تحقيق ما نطمح إليه وسنحقق التوقعات في جميع المجالات، سواء في مجال الهيدروكربونات أو الهيدروجين النظيف، أو تصدير الكهرباء”

وتابع، أن ذلك سيكون بما يتناسب مع التوقعات لتحقيق «الحياد الكربوني» والوصول إلى «الحياد الصفري»، في الوقت الذي حددناه للمملكة، متابعا: إننا ننافس جميع من في العالم فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.