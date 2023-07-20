ظهر رجل مسن لن يلهيه التعب ولا التقدم في العمر والمشقة الذي يعاني منها عن قراءة القرآن الكريم ليقوم بختمه ١٠ مرات شهريًا بطريقة متواصلة كل عام.

وجاء العم مبارك حميمي السوداني وهو بالمسجد ويتحدث مع شخص يسأله عن عدد المرات التي يختم بها القرآن عندما لفت نظره تواجده المستمر في المسجد وهو يقرأ القرآن.

ليرد عليه المسن أنه يختم القرآن ١٠ مرات بالشهر وبالسنة ١٢٠ مرة لافتًا أنه مستمر على ذلك قرابة ٤٠ عامًا .

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع الذي حظى باهتمام كبير داعيين له باستمرار هذه النعمة الكبيرة وأن يجعلها في ميزان حسناته .