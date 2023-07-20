ظهرت الفاشنيستا الكويتية فرح الهادي وهي تتناول الطعام بينما يقوم شخص بمقارنة صورتها الحالية بصورة قديمة لها عبر الهاتف ويضحك .

وجاءت الهادي وهي تعلق على من يصورها قائلة :” شلون هالمقارنة وشلون الاختلافات فيقول لها : إنك أجمل، وترد على الفور بثقة :” الحقيقة إني أجمل وأسعد ونفسيتي أحسن والحين أنا أفضل بكل شيء .”

وكانت الهادي قد طالبت الجمهور في وقتٍ سابق بنسيان اسمها الذي اعتادوا عليه، كاشفة عن لقبها الجديد، وقالت فرح الهادي إنها لم تعد ترغب في أن يناديها أي شخص باسمها الحقيقي الذي توقفت عن استخدامه واستبدلته بلقب “أم آدم”.