استقبل وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز في المملكة محمد بن عبد الرحمن البراهيم ووفدا مرافقا، ضم عدداً من المسؤولين والمستشارين في وزارة الطاقة وشركة أرامكو .

ورحب عبد الغني بالتعاون والشراكة والاستثمار مع المملكة لتطوير قطاع النفط والطاقة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن بلاده ترحب بالشركات مع المملكة”، لافتًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المملكة، ورغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الإسراع في تحويل المشاريع المشتركة إلى التنفيذ العملي الفعلي، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار إلى العلاقات المتميزة التي تربط العراق بالمملكة، التي شهدت تطوراً كبيراً، وترحيب العراق بالشركات السعودية للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز والتصفية والبنى التحتية وغيرها”.

وقام مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز في المملكة، بنقل تحيات وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ورغبته في التأسيس لعدد من مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة”.

وأفاد بأن الوفد أجرى مباحثات مع المسؤولين في وزارة النفط بجمهورية العراق، وتم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الغاز والنفط والمواقع الاستكشافية والتصفية وغيرها، وتوقع التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج، إن وفد وزارة الطاقة وشركة أرامكو قد اطلعا على الخارطة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، وأعرب رئيس الوفد عن رغبة بلاده في المشاركة والدخول في عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط والغاز في العراق، وقد اتفقا على مواصلة الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة.