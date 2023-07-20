أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أقدم مواطن علـى قـتـل جدته لأبيه، وذلك بضربها بأداة خشبية على رأسها عدة ضربات وهي نائمة في منزلها مما أدى لوفاتها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وأوضحت الوزارة، أنه لأن ما أقدم عليـه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتـل حـداً بالجاني يوم الخميس بتاريخ 2 / 1 / 1445هـ الموافق 20 / 7 / 2023م بالمنطقة الشرقية، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.