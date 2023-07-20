أثار رجل ادّعى أنه سيدة ليدخل حمامات النساء ويكشف عوراتهم ضجة وغضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث ظهر الرجل وهو يرتدي ملابس مكشوفة ويدخل بين النساء البرازيليات في الحمام ويتطلع إلى عوراتهم.

وما إن اكتشف النساء الأمر انقضوا جميعًا واصطفوا حوله وقاموا بضربه وسحله خارج الحمام دون أن يرتدوا ملابسهم .

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل على المقطع غاضبة من هذا الفعل الفادح وبعضهم هاجم النساء أيضًا، حيث جاء تعليق لشخص يقول: “المشكلة ماهم مستترين عشان يضربونه .”