توفي اليوم الخميس، عبدالله بن عبدالرحمن العقيل رجل الأعمال والعضو المؤسس لمجموعة جرير.

واصفينه برجل البر والعطاء، قام العديد من المغردين بنعي العقيل، متحدثين عن سمعته الطيبة وأعماله الخيرية.

والعقيل كان عضو شرف في نادي الفيصلي، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مشاريع حرمة وشركة حرمة الوطنية وشركة نوره الوطنية وشركة حرمة الدولية وشركة امتياز العربية.

ويُعد العقيل أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق، وشغل فيها منصب العضو المنتدب بين عامي 1979 و2022، كما تولى رئاسة قطاع الجملة للتسويق بين عامي 1979 و2021، ونائب رئيس مجلس الإدارة بين عامي 2016 و2019، كما أنه حاصل على بكالوريوس في الإدارة عام 1981 من جامعة الملك سعود.