شهدت مخازن الولايات المتحدة الأمريكية من النفط، انهيارًا كبيرًا حيث وصلت لأدنى مستوى منذ 40 عاما.

وأوضحت وكالة “Bloomberg” أنه لإعادة ملئها ستحتاج الحكومة الأمريكية لعشرات السنين بعد قيام إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بإهدارها.

وأشارت إلى أن ذلك سيجعل الولايات المتحدة عرضة لصدمات أسعار النفط، فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 14 يوليو الحالي، نتيجة زيادة التصدير وارتفاع نشاط شركات التكرير.

وتراجع المخزون بمقدار 708 آلاف برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 4ر457 مليون برميل.