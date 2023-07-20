أحدث الإعلامي المصري أحمد شوبير، جدلاً واسعًا بين الجماهير الرياضية حول رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد نادي الأهلي المصري عن القلعة الحمراء في الصيف الجاري.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية إن مارسيل كولر، أن المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر لمسئولي القلعة الحمراء لرحيل الشناوي والانتقال للدوري السعودي.

وقال شوبير: “هل شعرتم بأي أزمة عندما غاب محمد الشناوي أو عندما شارك علي لطفي شعرتم بمشكلة، أو لما لعب مصطفى شوبير حسيتم بمشكلة، ولما شفتم حمزة علاء في المنتخب الأولمبي شعرت بمشكلة؟.

وأشار شوبير إلى أن الشناوي تحدث مع إدارة النادي الأهلي، وقال إن هناك احتمالات كبيرة جدا بوجود عرض من الدوري السعودي، ومارسيل كولر وافق على رحيل اللاعب في حالة وجود عرض، كما أنه طالب بالبحث عن حارس بديل.

واختتم حديثه متسائلاً:” متى يصل العرض لـ محمد الشناوي؟ في ارتباط بـ دي خيا وهاندانوفيتش.”

والجدير بالذكر أن الحديث بدأ بالفعل بين الشناوي ونادي النصر، لكن حتى هذه اللحظة لم يأتِ أي عرض رسمي للشناوي.