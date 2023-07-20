أعلنت السلطات النيوزلاندية أن إطلاق النار اليوم الخميس في وسط مدينة أوكلاند، أسفر عن ٣ قتلي من بينهم منفذ العملية، وكان ذلك قبل ساعات قليلة من افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلاندي كريس هيبكنز: أنه لا يوجد خطر علي الأمن القومي، مؤكدا أن كأس العالم للسيدات والمنعقد في نيوزلاندا وأستراليا بشكل مشترك، سيبدأ كما هو مقرر له.

وأكد أن الشرطة أزالت الخطر، وأن الحكومة نافشت الأمر مع

المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة ستقام.

وقال مفوض الشرطة بالنيابة ساني باتيل إن المهاجم تنقل في المبنى وهو يطلق النار، وعندما وصل للطوابق العليا حاولت القوات الاشتباك معه، وتم العثور عليه ميتا.

وتابع أن الشرطه كثفت جهودها حول المكان، وطالبت الجميع بالابتعاد أثناء التحقيق، وثبت وفاة شخصين آخرين غير منفذ العملية، وعرضت بعض المشاهد لشرطي جريح.