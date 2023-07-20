يستمر مسلسل “محامية الشيطان” بعد بدء عرضه على منصة نتفليكس Netflix في جمع ردود أفعال كثيرة واشادات واسعة، وخصوصاً لأداء هيا عبد السلام وعلي كاكولي.

وظهرت الفنانة هيا عبدالسلام، في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، وهي تعرب عن سعادتها بردة فعل الجمهور وحصولها على لقب محامية الشيطان وتصدره الترند.

وتجسد هيا عبدالسلام دور محامية تدافع عن لاعب الكرة المتهم بقتل زوجته في ظروف غامضة وتحولت القضية الى قضية رأي عام.

ويضم المسلسل الكويتي مجموعة من الممثلين وهم: هيا عبدالسلام، علي كاكولي، نور الكويتية، محمد الدوسري، نوف السلطان، حسن إبراهيم، سارة صلاح، نور الدليمي، حسن إبراهيم، وهو من تأليف فاطمة العامر، وإخراج خالد الريس.