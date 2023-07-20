أعلنت جمعية صرخة المودعين في لبنان أن اثنين من المودعين المسلحين بالبنزين والأسيد، قاما اليوم اقتحام بنك “بيبلوس” في فرع سن الفيل، ويهددان بحرقه.

وأعلنا أنهما هم: وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 دولار، وأشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 دولار، وقاما بالتهديد باحراق المصرف إذا لم يحصلا علي أموالهما.

وقامت الجمعية بطلب استغاثة علي موقعها علي شبكات التواصل الاجتماعي، طلبوا فيها من جميع المودعيين الذهاب لمساندة الشابين.

وكذلك قاموا بتهديد إدارة المصرف من أن أي اعتداء على المودعين، سيقابل برد منهم على كل فروع المصرف.