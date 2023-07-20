تَمكن فريق طبي في مستشفى تمير العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، من إجراء تثبيت لكسر في عظمتين، بتقنية التصوير الشعاعي باستخدام جهاز الكارم.

وأوضح المستشفى، أنه استقبل شابًّا يبلغ من العمر 29 عامًا تعرض للسقوط من دراجة نارية، وتبين بعد إجراء الفحوصات الأولية وجود إصابة في الساعد الأيمن، وتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات؛ حيث تم تثبيت كسر عظمتي الساعد باستخدام تقنية التصوير الشعاعي CARM الذي تم توفيره حديثًا، وهي العملية الأولى التي تُجرى في المستشفى بواسطة هذه التقنية.

وأفاد الفريق الطبي بأن العملية تكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، وتتم متابعته في العيادات الخارجية.

زيشار إلى أن الكادر الطبي الذي شارك في العملية يتكون من فريق العظام: الدكتور ديس عبدالله، والدكتور محمد أحمد، ومن التخدير الدكتورة زهراء تناح، ومن الأشعة الدكتور إبراهيم الحسين والدكتور فهد السلوم.