أشعل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مواقع التواصل الاجتماعي برد فعله المعتاد عليه في كل حدث نظرًا لما يمتاز به من سرعة بديهية تثير تفاعلاً واسعًا .

وجاء وزير الطاقة أثناء رفقة وزير الاستثمار خالد الفالح في جولة خلال تفقدهما لناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة الإسلامي، بينما يسأله ممثل الشركة اليابانية “كاواساكي” : “هل شاهدت فيلم توم كروز وهو يقود الدراجة النارية؟”

ليجيب وزير الطاقة بقوله : “كل ما أذكره من توم كروز هو أفلامه الثلاثة “المهمة المستحيلة” ، هو أننا نؤمن أن مهمتنا ممكنة ” وسط تفاعل وتصفيق حار من الموجودين حوله.

يُذكر أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اتفق مع ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، على التعاون في تبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون بما يضمن التنويع الاقتصادي لكلا البلدين، مع ضمانات لحصول اليابان على النفط اللازم لها من منطقة الشرق الأوسط.