اعتمدت لجنة الحكام لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، قائمة الحكام للبطولة التي تقام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل.

وينظم البطولة الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة.

ومن المقرر أن تشهد مباريات البطولة للمرة الأولى تطبيق تقنية جديدة وهي تقنية شبه الآلية للتسلل، والتي تعدُّ أداة دعم لحكام الفيديو وحكام المباراة، حيث إنها ستساعدهم على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقةً حول مختلف وضعيات التسلل.

وتستخدم هذه التقنية كاميرات تثبت أسفل سقف الاستاد خصيصًا لتتبع الكرة، وما يقرب من 29 نقطة بيانات مخصصة لكل لاعب، بالإضافة إلى أنها تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية؛ من أجل احتساب المكان الذي يوجد فيه اللاعبون بدقة لا متناهية.

كما سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتقنية خط المرمى، ما يحقق تجربة ألطف للجماهير، بعدم تعطيل اللعب والتسريع فيه، واتخاذ القرارات بدقة.