كشفت مصادر أن إدارة نادي أبها، منحت إدارة نادي الاتحاد الضوء الأخضر بشأن انتقال لاعب فريقها صالح العمري لبطل دوري روشن، خلال الانتقالات الصيفية 2023.

وكانت الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين الطرفين، واجهها رغبة بالانتقال من اللاعب.

وأوضحت المصادر أن إدارة أبها وافقت على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب مقابل 8 ملايين ريال، تسلم على دفعتين، وانتقال لاعب الاتحاد محمد العوفي لأبها بنظام الإعارة لمدة موسم.

وأشارت المصادر أن اللاعب سوف يودع زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري في معسكر الفريق في تركيا، وسيتجه مساء الخميس، إلى جدة وذلك تمهيداً للتوقيع الرسمي والانضمام للعميد.

وأردفت أن عقد اللاعب مع العميد سوف يمتد لثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن ينضم لمعسكر الاتحاد مساء الجمعة، أو السبت كحد أقصى بعد إنهاء إجراءات التعاقد بشكل رسمي.