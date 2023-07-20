سجلت لاعبة في منتخب نيوزيلندا هدفاً تاريخياً في أول مباراة ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023.

وكانت المباراة الافتتاحيةفي البطولة قد انطلقت بمواجهة منتخب نيوزيلندا نظيره النرويجي أمام أكثر من 42 ألف متفرج.

ودخلت لاعبة منتخب نيوزيلندا التاريخ، هاناه ويلكنسون، بتسجيلها أول أهداف النسخة التاسعة من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، وتمكنت بفضل هذا الهدف من تحقيق منتخب بلادها أول فوز له في تاريخ نهائيات المونديال.