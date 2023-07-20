صرح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، بأنهم يصلون من أجل تحقيق السلام مع المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس الإسرائيلي خلال جلسة مشتركة في الكونغرس الأمريكي بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة دولة ‎إسرائيل: “إننا نصلي من أجل السلام مع ‎السعودية”.

وأضاف هرتسوج: على مر السنين، اتخذت إسرائيل خطوات جريئة في سعيها لتحقيق السلام، وقدمت مقترحات بعيدة المدى لجيراننا الفلسطينيين، الخلافات السياسية العميقة والعديد من التحديات تلقي بظلالها على العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنا لا أتجاهلها”.

يذكر أن المملكة ربطت إقامة علاقات مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، حيث صرح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق ، بأن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطاً مسبقاً للمملكة العربية السعودية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.