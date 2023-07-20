ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية بتواجدها في جدة ودبي بإطلالات مشابهه لنجوم الأزياء العالميين، بإطلالة جديدة أثارت بها أنظار جمهورها الذي شبهها بميسي .

وشاركت صبري جمهورها عبر انستجرام بأحدث صور لها خلال قضاء عطلتها الصيفية بجسم رشيق وجذاب، مرتدية فستان قصير أبرز جمالها ومعالم جسدها، ليأتي الجمهور متفاعلاً بقوة مشبهًا عضلة قدميها بميسي، حيث قال أحدهم :” عضلتها أقوى من عضلة ميسي، بينما وصفها آخر أنها أقوى من عضلة أرجله . ”

واعتمدت صبري رفع شعرها عن كتفيها لتظهر أكثر جاذبية، وجاءت تقف خلف نافذة زجاجية برشاقة أظهرت جسدها الرياضي الذي شبهه الجمهور بلياقة ميسي .

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها أثناء تواجدها في أحد السينمات بجدة وسط تفاعل حافل من الجمهور السعودي الذي تسابق لالتقاط الصور معها.