شهد حي “كدية السبع” في مدينة تطوان بالمغرب ،حادثًا مروريًا غريباً من نوعه راح ضحيته مواطن مغربي بعد اقتحام إحدي الشاحنات الخاصة بنقل السيارات المعطلة لمنزله .

وأوضحت المصادر المحلية، أن الشاحنة اخترقت جدار المنزل الذي كان يتواجد به الرجل ، في ظروف وُصفت بالغموض حتي الآن ، ولفظ المواطن أنفاسه الأخيرة داخل المنزل بعد إصابته بجروح خطيرة في منطقة الرأس والصدر .

وانتقل رجال السلطات المحلية وعناصر الشرطة إلي مكان الحادث فور علمها بالواقعة، وقامت بمعاينة جثة المتوفى قبل نقلها إلى المشرحة في مستشفى “سانية الرمل” بتطوان.

وتم فتح تحقيق بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وظروف الحادث.