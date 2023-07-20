توفي أحد المشردين في أحد ملاجئ مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية ، متأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

أصبح الموت يتربص بالمشردين في طريقهم لأقرب متجر لشراء الماء ، والمواد الغذائية التي يحتاجونها ، وبمجرد خروجهم للتبضع يفقدون وعيهم بسبب الحر ، وفقًا لقناة الحدث .

وكانت مدينة فينيكس وضواحيها قد سجلت 425 حالة وفاة في العام الماضي .

وتوقعات بارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة لتفوق ال45 درجة في المدينة ، أي تفاقم معاناة المشردين المتواجدين خارج مراكز الخدمة الإنسانية.